Sokak yarışlarının seçkinlerine karşı savaşırken sizi şehrin haydut polis gücüne karşı koyan heyecan verici bir yarış deneyimine hazır olun. Efsane oyunun yeni bir efsane yapımı karşısınızda: Need for Speed Heat!

Palm City bölgesinde yapacağınız yarışlarda iki farklı rekabet zamanı göreceksiniz. Gündüz vakti arabanızın özelleştirmesi ve geliştirmesi için kredi toplamaya çalışacak, gece ise polislerle mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız.

Oyundaki karakteriminiz büyük baş belası olan polis grubuyla uğraşırken sokak yarışı sahnesinde lider olmaya çalışacak. Kapsamlı araç kişiselleştirme de oyunun bir parçası olacakken grafik kalitesiyle tam yarış deneyimi yaşayabileceksiniz. Online veya hikaye moduyla karşımıza çıkan oyunda BMW i8 Coupe, Mercedes C63 AMG, Chevrolet Corvette Grand Sport başlıca yarış araçlarından.