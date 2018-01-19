Overduty VR: Battle Royale, üst düzey gerçekçiliğe sahip bir hayatta kalma tecrübesi yaşatmayı hedefleyen, sanal gerçeklik için geliştirilmiş bir battle royale oyunu.

PUBG ile dikkatleri üzerine toplayan battle royale yapısında oyuncular geniş, açık haritalara bırakılıyorlar ve her şeye sıfırdan başlayarak bu ölüm arenasında hayatta kalan oyuncu olmaya çalışıyorlar. Oyuna başladığınızda herhangi bir silaha sahip değilsiniz; fakat etrafı keşfederek silahlar ve ekipmanlar bulabiliyor, hayatta kalma şansınızı artırabiliyorsunuz. Haritada gezinirken, silah ve ekipmanların yerlerini bulmaya çalışırken dikkatli olmanız gerekiyor, çıkardığınız sesler yerinizi el verebiliyor, düşmanların görüş alanında hareketsiz kaldığınızda ise açık hedef olabiliyorsunuz, bu nedenle sürekli tetikte kalmalısınız.

Overduty VR: Battle Royale'da oyuncular savaş alanına paraşütle inmekteler. Oyunda arabaları ve motorları kullanarak yolculuk edebilmeniz de mümkün. Overduty VR: Battle Royale'in silah seçeneklerinin az sayıda olduğunu belirtmekte fayda var; oyunda toplamda 8 silah yer alıyor.

Online olarak oynanan Overduty VR: Battle Royale, HTC Vive ve Oculus Rift desteğine sahip.