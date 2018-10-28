Parsec, bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz oyun oynamanıza yardımcı olan bir yazılımdır. Her yerden oyun bilgisayarınıza bağlanıp oyunlarınızı yüksek kalitede oynamanıza olanak sağlayan Parsec ile oyun deneyiminizi üst seviyede tutabiliyorsunuz.

Oyun bilgisayarınıza erişip oyunlar oynamaya devam edebilmenize olanak sağlayan Parsec, arkadaşlarınızla çevrimiçi çok oyunculu oyunlar oynamaya devam etmenizi sağlıyor. Nerede olursanız olun bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceğiniz program ile en sevdiğiniz oyunları 60 FPS ile oynayabiliyorsunuz. Sunduğu yüksek performans ile de etkili bir oyun deneyimi sunan Parsec, mutlaka herkesin denemesi gereken bir yazılım diyebilirim.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Parsec, oyunlarınızı oynamaya devam etmeniz için hizmet sunuyor. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız Parsec sizi bekliyor. Parsec'i ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz.