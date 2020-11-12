Phasmophobia, Kinetic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bağımsız hayatta kalma korku oyunu. Oyun, Windows PC platformu için VR (Sanal Gerçeklik) desteğiyle birlikte Eylül 2020’de Steam üzerinden indirilmeye açıldı. Pek çok tanınmış Twitch yayıncısı vee YouTuber’ın Cadılar Bayramı sezonunda oynaması nedeniyle büyük popülerlik kazandı ve Twitch’teki en popüler 10 oyun arasına girerken, Steam’de dünya genelide en çok satan oyun oldu. Psikolojik korku türünü seviyorsanız, yukarıdaki Phasmophobia İndir butonuna tıklayarak oyunu bilgisayarınıza indirin.

Phasmophobia İndir

Phasmophobia, 4 oyunculu eşli oynanış (co-op) sunan psikolojik korku oyunu. Paranormal olaylar artmaya başlıyor, siz ve ekibiniz de tüm hayalet avı ekipmanların alıp paranormal olayların yaşandığı yerlere girip elinizden geldiğince fazla kanıt toplama çalışıyorsunuz. Güvenlik kameraları ve hareket sensörleri ile yeri güvenli aracınızdan veya içeriden izleyerek ekibinize destek olmayı seçebilir veya zaman ilerledikçe kendilerini daha da hissettirecek doğaüstü olaylara girebilirsiniz.

Sürükleyici Deneyim: Gerçekçi grafikler ve seslerin yanı sıra minimal kullanıcı arayüzü (Türkçe) sizi ayak parmaklarınızın üstünde tutacak tamamen sürükleyici bir deneyim sağlayacak.

Çapraz Platform: Phasmophobia, sanal gerçeklik gözlüğüne sahip olan olmayan tüm oyuncuları destekler. Sanal gerçeklik gözlüğü olan olmayan arkadaşlarınızla oyunun tadını çıkarabilirsiniz.

Çok Oyunculu Eşli Oynanış: Takım çalışmasının başarınızın anahtarı olduğu bu eşli oynanışlı korku oyununda 4 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Eşsiz Hayaletler: Her araştırmanın farklı olacağı anlamına gelen benzersiz özelliklere sahip 10’dan fazla farklı hayalet türü

Araştırın: İpuçları bulmak ve olabildiğince çok paranormal kanıt toplamak için EMF Okuyucular, Ruh Kutuları, Termometreler ve Gece Görüş Kameraları gibi bilinen hayalet avlama ekipmanlarını kullanın.

Tam Ses Tanıma: Hayaletler dinliyor! Ruh Kutusunu kullanarak Ouija Tahtaları ve EVP Devreleri aracılığıyla Hayaletlerle etkileşime geçmek için gerçek sesinizi kullanın.

Phasmophobia Sistem Gereksinimleri

Paranormal olayları araştırmaya dayalı psikolojik korku oyunu Phasmophobia’ın sistem gereksinimlerinden de bahsedelim. Phasmophobia PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 13 GB boş alan

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