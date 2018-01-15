Piwall boş vakitlerinizi sizi yormayacak bir şekilde rahatlayarak geçirmenize yardımcı olan bir pinball oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Piwall'da gerçekçi bir atari salonu atmosferi yaratılıyor ve oyuncular, 90'lı yıllarda eğlence merkezlerinde yaşadıkları güzel anları tekrar yaşayabiliyorlar. Piwall, aslında oldukça basit bir oyun ve diğer pinball oyunlarından çok da bir farkı yok. Oyunda sağ ve sol taraftaki iki kapakçığı kontrol ederek topun deliğe düşmesini engellemeye ve en uzun süre oynayarak en yüksek puanı yakalamaya çalışıyorsunuz.

Piwall'da neon ışılandırmaya sahip bir oyun masasında pinball oynuyoruz. Piwall'ın geliştirilmesinin amacı ise oyunu geliştiren firmanın diğer oyunlarının sergilenip reklamlarının yapılması. Oyunda sanal gerçeklik desteği de mevcut. Eğer Oculus Rift vey HTC Vive sanal gerçeklik sistemlerinden birine sahipseniz oyunu daha da gerçekçi bir şekilde oynayabilmeniz mümkün.

Piwall minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 10 işletim sistemi

- Intel i3 6100, AMD Ryzen 3 1200 veya AMD FX 4350 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı

- DirectX 10

- 500 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme