Rage 2, Avalanche Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda’nın yayınladığı kendine ait tarza sahip olan bir aksiyon oyunudur. 2010 yılında çıkan Rage oyununun devamı olarak çıkarılmaya hazırlanan Rage 2, mayıs ayında PC, PS4, Xbox One platformlarına çıkıyor.

Birinci kişi bakış açısı yani FPS türünde olan Rage 2, kıyamet sonrası bir dünyada açık dünya haritada geçiyor. Rage 2 üzerinde oyuncular açık dünyada Walker isimli karakterleri yönetiyorlar ve çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Oyuncular, cinsiyetleri, becerileri veya kıyafetleri gibi Walker'in bazı nitelikleri üzerinde kontrol sahibi olurlar. Walker, kanat çubuğu gibi silahların geri dönüşü de dahil olmak üzere düşmanlara karşı savaşmak için çeşitli ateşli silahlar ve aletler kullanabilir. Oyuncular Walker'ın Nanotrite tabanlı güçlerle yeteneklerini daha da geliştirebilir ve yeterli miktarda enerji toplanır toplanmaz Overdrive adı verilen bir modu etkinleştirir. Sonuç olarak, Walker'in silahları daha fazla hasar verir, düşmanlar daha fazla enerji harcar ve sürekli iyileşir - oyunculara düşmanları biçmek için agresif bir yol sunar. Özel güçler ve yetenek arttırıcı rol oynayan ilk oyundan nanotritler, savaş verimliliğini arttırmak için de kullanılabilir. Rage 2 aynı zamanda, kamyonun, arabaların ve jiroskopların da dahil olduğu araç savaşını içeriyor, oyuncu oyunun dünyasında herhangi bir aracı sürüyor.

Rage 2 içerisinde, oyuncular bir asteroit tarafından vurulduktan sonra tehlikeli mutantların yaşadığı bir dünyada hayatta kalmak zorunda olan son korucu Walker'ı ele geçiriyor. İnsanoğlunun çoğunluğu öldü, sadece kasvetli bir çoraklık alanı geride kaldı. Yeni yerleşim yerleri ve fraksiyonlar ortaya çıkarken, tüm bu sefalette, Kurum denilen bir grup kendilerini yeni askeri güç olarak ilan etti. Bu nedenle, diktatörlüğünü pekiştirmek için değerli nano teknolojisinin peşinde olan Walker, bu nedenle ideal bir hedef haline getiriyor. Rage 2, orijinal oyundan 30 yıl sonra gerçekleşecek ve hem yeni hem de mevcut karakterlerden oluşan bir oyuncu kadrosuna sahip olacak.