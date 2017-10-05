Raiden V: Director's Cut, 90'lı yıllarda atari salonlarına giderek jetonlawrımızı döktüğümüz, bir hayli sevilen shoot em up türündeki Raiden oyun serisinin günümüz teknolojisiyle geliştirilmiş yeni oyunu.

İlk Raiden oyununun çıkışının 25. yılının şerefine hazırlanmış olan bu yeni uçak savaşı oyununda dünyanın geleceğini belirlemek için savaşmaktayız. Savaş uçağımızı seçtikten sonra gökyüzüne açılıyoruz ve düşmanlarımızla çarpışmaya başlıyoruz.

Raiden V: Director's Cut tamamen seslendirilmiş bir hikaye modu ile birlikte geliyor. Oyuncular farklı sürprizlerle dolu bu hikaye modu boyunca yüzlerce düşmanla savaşmakta, bunun yanında özel bölüm sonu canavarları da bize heyecanlı anlar yaşatıyor. Oyuncuların yapacakları seçimler de hikayenin gidişatını değiştirmekte.

Raiden V: Director's Cut klasik Raiden oyunlarının oynanış yapısını korurken küçük eklemeler ve geliştirmeler yapıyor. Savaş uçağınız artık yeni bir hasar sistemine sahip, düşman ateşine yakalandığınızda direkt olarak canınız gitmiyor, bunun yerine sağlığınız azalıyor. Sağlığınızı sağlık barından takip edebilmektesiniz.

Raiden V: Director's Cut içinde 3 farklı türde savaş uçağı bulunmakta. Bu uçaklar farklı uzmanlıklara sahip, kiminin defansı kuvvetliyken kiminin manevra kabiliyeti veya ateş gücü kuvvetli.

Raiden V: Director's Cut'ı dilerseniz tek başınıza dilerseniz aynı bilgisayar üzerinde bir arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. Raiden V: Director's Cut civcivli ve renkli görsel efektlere sahip bir oyun. Raiden V: Director's Cut'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 11

- 6 GB boş depolama alanı

- Direct Sound destekli ses kartı

- İnternet bağlantısı

