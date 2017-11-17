Red Crucible: Reloaded oyunculara topyekün savaşa dahil olma imkanı veren bir online savaş oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Red Crucible: Reloaded'da oyuncular modern savaş deneyimi yaşayabilmekteler. Red Crucible: Reloaded'da hem piyade olarak savaşabiliyor ve günümüzde kullanılan silah çeşitlerini kullanabiliyor, hem de farklı kara ve hava araçları ile savaşabiliyorsunuz. 18 oyuncunun aynı anda savaşabildiği geniş haritalarda piyade olarak savaşırken tank gibi farklı zırhlı araçlara, helikopterlere ya da uçaklara binebilirsiniz.

Red Crucible: Reloaded hem bir TPS oyunu gibi 3. şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor, hem de FPS oyunları gibi 1. şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor. Oyunda 4 farklı oyun modu bulunuyor. Klasik takım tabanlı deathmatch modunun yanısıra bölge hakimiyetini ele geçirmeye çalıştığınız alan kontrolü modları da mevcut.

Red Crucible: Reloaded oyuncular savaşlara katıldıkça honor points kazanıyorlar. Honor points ile yeni silahların ve ekipmanların kilidi açılabiliyor. Bunun yanısıra oyun içi mağazadan gerçek parayla ödeme yaparak bu ekipman ve silahların kilidini de açabiliyorsunuz.

Red Crucible: Reloaded'ın grafikleri çok yüksek kalitede olmasa da oyunun düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bir bilgisayara sahipseniz savaş tecrübesini yaşayabilirsiniz. Red Crucible: Reloaded minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 işlemci

- 4 GB RAM

- Intel dahili ekran kartı

- DirectX 9.0

- İnternet bağlantsı

- 4 GB boş depolama alanı

- Dahili ses kartı