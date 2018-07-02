Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, çok sevilen oyunun yenilenerek Steam üzerinden yayınlanan halidir.

Volition tarafından geliştirilen ve THQ tarafından yayınlanan Red Faction: Guerrrilla, ilk olarak 2009 yılında piyasaya sürülmüştü. PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için hazırlanan oyun, Red Faction serisinin üçüncü oyunu olmasının yanı sıra birçok oyun dergisi tarafından THQ’nun en iyi oyunları arasında gösterilmeyi başarmıştı.

Üçüncü kişi bakış açısıyla oynanan ve açık dünya yapısına sahip olan Red Faction Guerrilla’da oyuncular Alec Mason isimli karakteri yönetiyorlar ve karakterle birlikte Mars’ta Earth Defence Force (EDF) kuvvetleriyle birlikte kolonilere gelen saldırıları engellemeye çalışıyorlardı. 2125 yılında geçen ve içerdiği aksiyonla çok sevilen oyun, 2018 yılında yenilenerek tekrar oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanmaya başlamıştı.

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered adı altında THQ Nordic tarafından hazırlanan yeni sürümle birlikte oyunun tamamen elden geçirildiği söylenirken, oyuncuların daha iyi grafiklerle ve daha az hataya sahip bir Red Faction deneyimi yaşayabilecekleri söylendi. Oyuna dair daha detaylı bilgileri almak için ise hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.