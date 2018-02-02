Remnants of Naezith, hızlı ve heyecanlı oynanışıyla dikkat çeken ve Türk geliştirici Tolga Ay tarafından hazırlanan bir platform oyunu.

Becerilerinizi konuşturabileceğiniz bir yarış oyunu olarak da tanımlanabilenecek Remnants of Naezith'te Kayra isimli bir kahramanı kontrol etmekteyiz. Kahramanımız Naezith'in kalıntılarının kötüye kullanılmasını önlemek adına bu kalıntıları yok etmek için mücadele ediyor ve bu mücadelesinde de yalnız değil. Kayra'ya efsanevi bir yıldırım ejderhası tarafından verilen güçler sayesinde kahramanımız hızlı bir çekilde hareket edebiliyor ve çevikliğini sergileyebiliyor.

Remnants of Naezith'da Kayra, elektrikli kancasının çekim gücünü kullanarak duvarlara tutunabiliyor ve sallanarak kendini uzağa fırlatabiliyor, engelleri aşabiliyor. Kayra'nın hareket etme şeklinin Örümcek Adam'ın ağ fırlatarak hareket etmesine benzediğini söyleyebiliriz. Oyundaki bölümlerde liderlik sıralamaları yer alıyor ve bölümü en hızlı şekilde tamamlayan oyuncular bu liderlik tablosuna adını yazdırıyor. Bu nedenle Remnants of Naezith bir yarış oyunu olarak değerlendirilebilir.

Remnants of Naezith'te ölümcül tuzaklarla boğuşmaktasınız. Duvarlardaki kazıklar, dev testereler, yükselen su gibi engeller bolca adrenalin salgılamanıza neden olmakta. Hoş görünen 2 boyutlu grafiklere sahip olan oyun, düşük sistem gereksinimleri sayesinde eski bilgisayarda bile rahatça çalışabiliyor. Remnants of Naezith minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.4 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- OpenGL 2.1 desteğine sahip ekran kartı

- 250 MB boş depolama alanı