Ronin: Two Souls, Samuray olmak için eğitilen bir karakterin yerine geçtiğiniz Türk yapımı aksiyon rpg oyunu. Türk yapımı oyunlardan Ronin: Two Souls, Türkçe ve İngilizce dil seçeneğiyle Steam’de!

Ronin: Two Souls İndir

Samuray olmak isteyen ve bunun için eğitilen Kenji ile kendi maceranızı yaratın. Bu yolda kendi amacınızın dışına çıkabilirsiniz, tamamen seçimlerinize bağlı. Başka birinin intikam arzusu amacınıza ve seçimlerinize yön verebilir mi? Yoksa buna o mu karar veriyor? Tamamen kurgusal olan bir dünyada Japonya’nın uzak bir yerinde küçük bir adada yaşayan Kenji’nin yolculuğuna ortak olun, insanlarla tanışın ve Kenji’nin hikayesine yön verin. Toshi adasında tek başına yaşayan Kenji, bir gün istemediği bir şey yapmak zorunda kalır ve tüm hayatı değişir. Siz, oyuncu olarak düşmanlarınızı dost, dostlarınızı düşman olarak belirlemekte özgürsünüz.

FPP ve TPP kamera bakış açısından oynanış sunan oyunda, etraftaki insanlarla sohbet edebilir, hayatlarına dair bilgiler alabilirsiniz. Düşmanlarınızla dostluk kurup ilerleyen bölümlerde kendinize bu dostluklardan çıkar sağlayabilirsiniz. İlk bölümde karakterinizin temel yapısını oluşturuyorsunuz. Eklenen yeni bölümlerle bu yapının üzerine oyunu inşa edeceksiniz. Samuray olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kenji’yi siz canlandırın.

Ronin, hikayeyi odağına almış tamamen oyuncuyu oyunun evreninde serbest bırakan bir rpg oyunu. Sıkıcı ve gereksiz boş görevlerin olmadığı, devamlı aynı ganimetin kazanılması için yapılan sıkıcı etkinliklerden sıyrılan, kendine has oynanışı olan bir aksiyon/macera oyunu. İlk bölümde oyuna başladığınız Kenji karakteri samuray olmak için sıkı çalışmakta. İlk bölümün bitmesiyle birlikte peşinizden asla kaçamayacağınız bir bela gelmekte. Artık Kenji yalnız değil ve o işi bitene kadar da yalnız olmayacak. İlerleyen bölümlerde oyuna gizlilik ve daha birçok mekanik ekleneceği, Co-op ve PVP modu geleceği de geliştirici tarafından paylaşıldı.