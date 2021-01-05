Sabotaj, Türkiye’nin P2W olmayan ilk ve tek yerli FPS oyunu olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en gelişmiş, en oyuncu dostu MMOFPS oyunu Sabotaj açık beta olarak oyuncularla buluştu. Para verenin üstünlük kazanmadığı, bol turnuvalar ve ödüllerin olduğu Türk yapımı oyun Sabotaj, Steam’den ücretsiz indirilebiliyor!

Sabotaj Oyunu İndir

Sabotaj, Türkiye’nin ilk ve tek Türk yapımı P2W olmayan yani para ödeyenin değil, iyi oynayanın kazandığı tamamen ücretsiz oyunu. Sabotaj oyununda Tactic (Ajan) ve Force (Asker) güçleri karşı karşıya geliyor. Force Organizasyonu vatanını seven Türk askerlerden oluşurken, Tactic Organizasyonu farklı milletlerden ajanlardan oluşuyor. Tamamı Türkiye’deki turistik ve stratejik öneme sahip gerçek mekanların birebir modellenmesiyle oluşturulmuş 9 farklı haritada (Agora, Fort Boyard, Kervansaray, Liman, Petrol Platformu, Ofis, Hangar, Galata ve Kalekol) rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz.

Mücadele demişken, bu oyunda herkes eşit! Silah kiralama yok! Para vermenin daha üstün olmadığı tek yerli FPS oyunu diyebilirim. Oyunun belli başlı kuralları var. Hile yapar, hile satışı yapar ya da talep eder, hesap çalar, küfürlü nick kullanırsanız hesabınız süresiz kapatılıyor. Hesabınızı satar veya takas yaparsanız ilkinde 30 gün uzaklaştırma alıyor, sonrasında süresiz uzaklaştırılıyorsunuz. Oyunun kurallarına sayfasından göz atabilirsiniz. Silahları da bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Sabotaj, tamamen Türk mühendisler tarafından en ufak detayına kadar Türkiye’de yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilmiş. Klan maçları ve bireysel etkinlikler sizi bekliyor. Hemen şimdi Sabotaj oyununu indirin ve oynamayı başlayın!

Sabotaj Sistem Gereksinimleri

Sabotaj oyunu oynamak için PC’nizin sahip olması gereken donanımlar Sabotaj sistem gereksinimleri altında verilmiştir;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4150

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri