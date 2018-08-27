Shadows: Awakening, Games Farm tarafından geliştirlen ve Kalypso tarafından piyasaya sürülen bir tür rol yapma oyunudur. Hack-and-slash tarzı oynanışıyla birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Heretic Kingdom destanında geçen yeni bir oyun olan Shadows: Awakening, Penta Nera olarak bilinen gizli bir örgütün üyeleri suikasta kurban gidiyorlar. Sonrasında ruhları Devourers tarafından emilen üyeler kukla şeytanlar olarak geri dönüyorlar ve hikaye tam orada başlıyor. Penta Nera tekrar sizi ele geçirmeye çalışırken, bu seferki amacıysa oyundaki konuyu oluşturuyor.

Shadows: Awakening, gerçek zamanlı taktik savaş ile eşsiz, izometrik bir tek kişilik RPG. Uzun zamandır ölmüş kahramanların ruhlarını tüketmek ve zorlu bir oyun, sürükleyici bir hikaye ve büyüleyici grafikler ile destansı bir maceraya atılmak için Shadow Realm - Devourer'dan çağrılan bir iblisin kontrolünü ele geçirirsiniz. Heretic Kingdoms dünyasında ustalaşmak için odak ve zekan var mı? Partini topla, güçlü kahramanları kontrol et ve yeteneklerini kendi yararına kullan. Ama kimin sorumlu olduğu… şeytan mı, yoksa yuttığı ruhlara mı? Büyük bir tehdidi engellemek ve dünyayı kurtarmak ya da tam bir felakete dalmak size kalmış…

Shadows: Awakening sistem gereksinimleri

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64Bit Versions İşlemci: Intel Compatible 2.1 GHz Dual Core Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: GTX460 2GB or compatible Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

