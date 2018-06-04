Shaq-Fu: A Legend Reborn, Steam üzerinden satın alınıp denenebilecek bir aksiyon oyunudur.

Bugüne kadar piyasaya sürülmüş en saçma sapan yapımlardan bir tanesi olan Shaq-Fu, yaklaşık 20 yıl önce raflardaki yerini almış ve kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı. Ünlü basketbolcu Shaquille O'neal’in ana karakter olduğu oyunda, türlü saçma olaylara karşı mücadele veriyor ve dünyayı kurtarmaya çalışıyorduk.

Shaq-Fu: A Legend Reborn’da ise yine ana karakterimiz olan Çinli yetim Shaq Fei Hung, gerçek yüzünü göstermeye başlayan ünlü isimlere karşı dünyayı kurtarmaya çalışıyor ve bunu yaparken akla hayale gelmeyecek güçler edinip, bunları ardı ardına kullanıyor. Eğlenceli hikâyesi ve sizi kahkahalardan kahkahalara sürükleyecek diyaloglarıyla farklı bir oyun olduğunu gösteren Shaq-Fu, son zamanlarda piyasaya çıkan en ilginç yapımların başında geliyor.

Shaq Fu efsanesinin bu bütünüyle yeni yeni tasavvurunda Shaquille O’Neal “94’ten kalan hesabı kapatmaya” geliyor. Bu klasik side-scrolling beat ‘em up tarzı oyunda, durdurulması imkânsız Big Diesel olarak oynuyorsun ve Hollywood’un ve Cehennemin iblis sürülerine karşı dövüşüyorsun.