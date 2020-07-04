Spotify şarkıları, albümleri veya çalma listelerini ve tüm MP3, M4A, WAV veya FLAC'a dönüştürün. Tüm ID3 etiketleri saklıdır böylece herkes ücretsiz olarak herhangi bir cihazda çevrimdışı Spotify müziğinin keyfini çıkarabilir.

Spotify şarkılarını, parça listelerini ve şarkıları tek bir tıklamayla DRM içermeyen MP3'e dönüştürün. Orijinal müzik kalitesini kaybetmeden Spotify şarkılarını 5X'te indirin.

Sidify Spotify Müzik Dönüştürücü, size Spotify şarkılarını indirme, çalma listelerini indirme ve OGG Vorbis'den normal MP3, M4A, WAV ve FLAC formatlarına dönüştürme fırsatı sunar. Spotify Premium olmadan Spotify şarkılarının keyfini çıkarmanıza, Spotify parçalarını CD'ye yazmanıza, MP3 oynatıcılarda veya M4A uyumlu müzik oynatıcılarda çalmanıza, Android ve iPhone'da Spotify şarkıları dinlemenize yardımcı olur.