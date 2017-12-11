Signs Of Darkness eğer açık dünya tabanlı rol yapma oyunu oynamayı seviyorsanız ilginizi çekebilecek bir aksiyon RPG oyunu.

Bizi Rosenfare Krallığı adındaki fantastik bir dünyaya konuk eden Signs Of Darkness'da kaçırılarak yer altındaki bir mezarlıkta ölüme terk edilen bir kahramanın yerine geçiyoruz. Tanımadığımız biri biz ölümün eşiğindeyken bizi bu yer altı mezarından kurtarıyor ve tekrar hayata dönmemizi sağlıyor. Bizi kurtaran kişinin kim olduğu, bizi kimin kaçırdığı ve neden öldürmeye çalıştığı konusundaki soru işaretlerini cevaplamak için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Rosenfare Krallığı üzerindeki serüvenimizde yaşayan ölüler, ürpertici canavarlar ve yaratıklarla savaşacak, zindanlara dalacak, büyülü silah ve ekipmanlar gibi ganimetleri toplayabileceğiz. Kahramanımız hem kılıç, kalkan gibi silahları kullanabiliyor, hem de büyü gücünü geliştirebiliyor. Nasıl savaşacağımızı seçmek ise bize kalmış, dilerseniz sadece silah kullanmada ustalaşabilir, dilerseniz büyü gücü ile saldırabilir, dilerseniz her ikisini birleştirebilirsiniz. Yapacağınız savaşlar ve tamamlayacağınız görevler size tecrübe kazandırdıkça seviye atlayabiliyor, yeni yetenekler kazanabiliyorsunuz.

Rosenfare Krallığı üzerindeki uzun maceranız sırasında hanlara uğrayarak BattleHex adlı mini oyunu oynayabilmeniz de mümkün. Sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olan BattleHex, online olarak diğer oyuncularla birlikte oynanabilmekte.

Signs Of Darkness'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows Vista işletim sistemi

- Çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB Nvidia 9800 GT veya AMD Radeon HD 4870 ekran kartı

- DirectX 11

- 20 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı