Sky Force Reloaded günümüzde shoot em up türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan bir uçak savaşı oyunu.

Shoot em up oyunlarıyla 80'li yıllarda tanışmıştık. 90'lı yıllara geldiğimizde ise atari salonlarında Raiden gibi oyunlar sayesinde bu türe ısınmıştık. Bu tür oyunlarda genelde kuşbakışı kamera açısıyla uçağımızı yönlendiriyor ve ekranda dikey olarak ilerliyor, karşımıza gelen düşman uçaklarına karşı savaşıyorduk. Sky Force Reloaded da örnekleri iyice azalan bu türü yıllar sonra tekrar canlandırmayı başarmıştı.

Sky Force Reloaded aslında ilk olarak mobil cihazlar için yayınlanmıştı. Şimdi ise oyun PC platformuna da geliyor. Oyunda uçağımızla düşmanlarımızla çarpışıyor, bölüm sonu canavarı niteliğindeki dev düşman gemilerinin karşısına çıkıyor, rehineleri kurtararak ekstra puan kazanabiliyoruz. Sky Force Reloaded'da düşmanları yok ettikçe ortaya çıkan yıldızları toplayabiliyorsunuz. Bu yıldızlar oyundaki temel para birimi, yıldızlar ile uçağınızın zırhını, silahlarını, savunma sistemlerini ve diğer özelliklerini geliştirebilmeniz mümkün.

Sky Force Reloaded renkli, detaylı ve göze hoş görünen grafiklere sahip bir oyun. Sky Force Reloaded'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows Vista işletim sistemi

- 2.4 GHz çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 8600 GTS ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı

- 1280x720 ekran çözünürlüğü