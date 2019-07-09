Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu. Hikaye temelli tek oyunculu oyunda Star Wars Bölüm 3: Sith’in İntikamı’ndaki olayların ardından Emir 66’nın elinden kurtulmayı başaran bir Jedi Padawan’ın yerine geçiyorsunuz. Jedi Düzeni’ni yeniden kurmak amacıyla geçmişinize dönerek eğitiminizi tamamlamalı, yeni güç yetenekleri edinmeli, ikonik ışık kılıcı sanatında ustalaşmanız, aynı zamanda da İmparatorluğun ve ölümcül Engizisyoncuların bir adım önünde olmanız gerekiyor.

STAR WARS hayranı olarak hemen hatırlayacağınız ikonik yerler, silahlar, donanımlar ve düşmanların yanı sıra Star Wars’a ilk kez eklenen yeni karakterler, yerler, yaratıklar, droidler ve düşmanlar da bulunuyor. Star Wars filmlerindeki ışın kılıcı savaşlarının heyecanını yansıtmak üzere tasarlanmış sinematik tadındaki ışın kılıcı ve güç düelloların da dikkat çektiği yeni Star Wars oyununda kısa süre önce İmparatorluk tarafından ele geçirilen galakside geziniyorsunuz. Jedileri tamamen ortadan kaldırmaya çalışan İmparatorluk karşısında hayatta kalmak için savaşıyor ve yok olan bir uygarlığın sırlarını çözerek Jedi düzenini yeniden kurmaya çalışıyorsunuz.

Star Wars Jedi: Fallen Order PC Oynanış Detayları

Sinematik ve Sürükleyici Bir Savaş: Jedi Fallen Order’da vurma, savuşturma ve kaçınma temelli yenilikçi ışın kılıcı düellosu sistemi ve karşınıza çıkacak engelleri aşmanızı kolaylaştıracak etkili güç yetenekleriyle birlikte Jedi olma hayalinizi gerçekleştirin.

Jedi Fallen Order’da vurma, savuşturma ve kaçınma temelli yenilikçi ışın kılıcı düellosu sistemi ve karşınıza çıkacak engelleri aşmanızı kolaylaştıracak etkili güç yetenekleriyle birlikte Jedi olma hayalinizi gerçekleştirin. Yeni Bir Jedi Hikayesi Başlıyor: İmparatorluktan kaçan eski bir Padawan olarak İmparatorluk Engizisyoncularını Jedi düzenini yeniden kurma planınızı öğrenmeden önce eğitiminizi tamamlamanız gerekiyor. Jedi şövalyesi, bir pilot ve droid ile birlikte İmparatorluğun korkunç planlarından kaçmalısınız. Savaş, keşif ve bulmaca çözme odaklı çeşitli görevler sizi bekliyor.

İmparatorluktan kaçan eski bir Padawan olarak İmparatorluk Engizisyoncularını Jedi düzenini yeniden kurma planınızı öğrenmeden önce eğitiminizi tamamlamanız gerekiyor. Jedi şövalyesi, bir pilot ve droid ile birlikte İmparatorluğun korkunç planlarından kaçmalısınız. Savaş, keşif ve bulmaca çözme odaklı çeşitli görevler sizi bekliyor. Galaksi Sizi Bekliyor: Antik ormanlar, rüzgarlı kayalıklar ve lanetli ormanları keşfedin. Yeni kuvvetleri ve yetenekleri açtıkça haritaları farklı yollarla yeniden gezebilir, gücün yardımıyla daha etkili bir keşif yapabilirsiniz. Jedi düzeninin tüm kalıntılarını ortadan kaldırmak isteyen İmparatorluk her adımınızı takip ettiğinden hızlı hareket etmelisiniz.

Star Wars Jedi: Fallen Order PC Sürümleri

Ön siparişe özel Turuncu Işın Kılıcı Rengi, 2 kozmetik Işın Kılıcı özelleştirme seti, BD-1 için kozmetik kaplama veren STAR WARS Jedi: Fallen Order, Standard Edition ve Deluxe Edition olarak iki sürümle geliyor.

STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürüm İçeriği

BD-1 için kozmetik kaplama

Stinger Mantis için kozmetik kaplama

Dijital Çizim Kitapçığı

Oyunun yapımı hakkında 90 dakikanın üzerinde görüntü içeren “Yönetmenin Kurgusu” perde arkası videoları

STAR WARS Jedi: Fallen Order PC Çıkış Tarihi

STAR WARS Jedi: Fallen Order, 15 Kasım’da PC’ye çıkış yapacak.