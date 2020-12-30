STAR WARS: Squadrons, Motive Studios tarafından geliştirilen, EA tarafından yayınlanan uzay savaş oyunu. Return of the Jedi’den sonraki olayları ele alan oyunda oyuncular Galaktik İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyet donanmasına ait gemilerin kontrolünü ele geçiriyor. İki çok oyunculu mod (iki gruba ait en fazla 10 oyuncunun savaşa girdiği Hava Savaşı ve görev odaklı Filo Savaşları) ve tek oyunculu mod (Yeni Cumhuriyet’in Öncü Filosu ve İmparatorluğun Titan Filosu için uçan iki özel pilot arasındaki hikaye) içeren yeni Star Wars oyunu Star Wars: Squadrons Steam’de!

Star Wars Squadrons İndir

Yeni Yıldız Savaşları oyunu Star Wars Squadrons, özgürlük için savaşan Yeni Cumhuriyet ve düzen isteyen İmparatorluğu karşı karşıya getiriyor. Oyunculara filolarıyla birlikte uzaydaki birinci şahıs çok oyunculu mücadelelerde adrenalin patlaması yaşatıyor. Pilotlar hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarından starfighter’ların kokpitlerine geçerek stratejik 5’e 5 uzay savaşlarında yer alıyor. Oyuncular starfighter’larını düzenleyip filo kompozisyonunu ayarlama şansına sahip. Takım halinde savaş alanlarında (gaz devi Yavin Prime ve parçalanmış Galitan uydusu gibi bilinen ve hiç görülmemiş yerler) taktiksel görevler de tamamlanmayı bekliyor.

Tüm kanatlar rapor verin: Galakside gelişen savaş alanlarına uçmadan önce brifing odasında filonuzla yapacağınız çarpışmaları planlayın. Yüksek tansiyonlu 5’e 5 çok oyunculu it dalaşlarını tamamlayın ya da filonuzla birlik olup devasa filo savaşlarının gidişatını değiştirin. Hep birlikte galaksinin en iyilerisiniz.

Efsanevi starfighter’ların ustası olun: Çevik A-wing ve yıkıcı TIE bombacısı gibi hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarından farklı starfighter sınıflarını kontrol edin. Geminizi düzenleyin, sistemleri arasında güç dağıtımı yapın ve uzaydaki stratejik it dalaşlarında rakiplerinizi alt edin.

STAR WARS pilotluk hayalinizi yaşayın: Kokpit sizin eviniz. Panellerini kullanarak avantaj sağlayın ve uzayın tehlikeleriyle aranızda yalnızca ince bir metal gövde ve cam varken çatışmanın heyecanını birinci şahıs bakış açısından yaşayın. Heyecan verici çok oyunculu modlara ve Galaktik İç Savaş’ın sonlarındaki önemli bir harekatı ele alan, özel tek oyunculu STAR WARS hikayesinde kalkışa geçin. STAR WARS: Squadrons’ın tamamını VR’da oynama seçeneğiyle pilot koltuğuna yerleşin.

Göreviniz belli: STAR WARS: Squadrons, oynadıkça ödüller kazanabileceğiniz, yayınlandığı ilk günden itibaren tamamen bağımsız bir deneyimdir. Rütbenizi yükseltin, oyununuzun canlılığını ve heyecanını koruyan ilerleme yollarında silahlar, gövdeler, motorlar, kalkanlar ve görünüm ögeleri gibi yeni unsurları açın.

Star Wars Squadrons Sistem Gereksinimleri

İnceleme puanları yüksek olan yeni Star Wars oyunu Star Wars Squadrons PC sistem gereksinimlerini merak edenler için paylaşalım:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X veya daha iyi/ Intel i5 6600k veya daha iyi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyi/GeForce GTX 660 veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

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