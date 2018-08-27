Strange Brigade, yirmi yüzyılda Mısır’da geçen ve Mısır Mitolojisinden karakterlerin bulunduğu, co-op oynayabileceğiniz aksiyon tabanlı bir TPS oyunudur.

1930’lu yıllarda Mısır’da geçen oyun, tarihten silinen ve 4000 yıldır mezarın içinde bulunan Cadı Kraliçe’nin uyanmasıyla başlıyor. Sadece birkaç cesur kahramanın Seteki isimli bu kötü karakteri biliniyor. Bunu yapabilecekler ise sadece Strange Brigade.

2-4 kişi arasında oyuncu desteğiyle birlikte girebileceğiniz Strange Brigade, içerisinde tam bir aksiyon barındırıyor. Oyun boyunca Seteki’nin üzerimize saldırttığı canavalarlar mücadele ettiğimiz gibi asıl amacımız bütün bölümleri geçip asıl kötü kraliçeyi ortadan kaldırmak.

Strange Brigade sistem gereksinimleri