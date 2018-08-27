Strange Brigade, Rebellion Games tarafından geliştirilen ve 1930'lu yıllarda Mısır'da geçen, co-op şeklinde oynanabilen kendine has bir aksiyon oyunudur.
Strange Brigade, yirmi yüzyılda Mısır’da geçen ve Mısır Mitolojisinden karakterlerin bulunduğu, co-op oynayabileceğiniz aksiyon tabanlı bir TPS oyunudur.
1930’lu yıllarda Mısır’da geçen oyun, tarihten silinen ve 4000 yıldır mezarın içinde bulunan Cadı Kraliçe’nin uyanmasıyla başlıyor. Sadece birkaç cesur kahramanın Seteki isimli bu kötü karakteri biliniyor. Bunu yapabilecekler ise sadece Strange Brigade.
2-4 kişi arasında oyuncu desteğiyle birlikte girebileceğiniz Strange Brigade, içerisinde tam bir aksiyon barındırıyor. Oyun boyunca Seteki’nin üzerimize saldırttığı canavalarlar mücadele ettiğimiz gibi asıl amacımız bütün bölümleri geçip asıl kötü kraliçeyi ortadan kaldırmak.
Strange Brigade sistem gereksinimleri
- MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8.1 or 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce 750 Ti (2GB)
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
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