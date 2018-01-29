Strange Night ll ürpertici atmosferiyle dikkat çeken bir korku oyunu.

Passo Fundo adlı küçük bir kasabada gerçekleşen olayları konu alan bir oyun olan Strange Night ll'de ilginç bir kahramanın yerne geçiyoruz. Kendi halinde, sakin bir kasaba olan Passo Fundo'daki bir hostelde kanlı bir cinayet işleniyor ve bu cinayet kasaba halkını korkutuyor. Yerel polis, kasaba tarihi boyunca benzerini görmediği bu cinayeti araştırınca olay yerinde duvarlara çizilmiş garip işaretler, bez bebekler ve olası bir ayinin izlerine rastlıyor. Cinayetin sıradışı bir olay olması nedeniyle medya ve kasaba sakinleri olay yerine hücum ediyor, biz ise bu insan akınını durdurarak olay yerinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen bir gece bekçisinin yerine geçiyoruz.

Cinayetin işlendiği olay yerini korurken bütün gece ayakta kalmamız ve uyumamamız gerekiyor. Fakat kahve içmek ve volta atmak haricinde başka bir seçeneğimiz olmadığı için olay yerini gezmeye başlıyoruz, işte bu anda büyük bir kabusun içine daldığımızı fark etmiyoruz. Oyundaki amacımız da kahramanımızı bu kabustan kurtararak işlenen cinayetin sebebini ortaya çıkarmak.

Strange Night ll, FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor, oyun yapısı da Outlast'ı anımsatmakta. Tatmin edici bir grafik kalitesine sahip olan oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.3 GHz Intel Core işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı