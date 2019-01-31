Muhteşem bir gelecekteki spor şampiyonasında çevrimiçi bir süperstar olmak için sezondaki yükselişe geçin. Muhalefetin kulelerini yıkmak ve zafer kazanmak için çılgınca bir 5v5 savaşında sonsuz taktiksel seçimler oluşturmak için herhangi bir zamanda ağır silahlı yüksek teknoloji araçları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapın.

Savaş, yüksek oktanlı mücadeleyi sürekli değişen taktik seçeneklerle harmanlayan, arenada kurulu 5v5 araç eylemi MOBA olan Switchblade'deki yeni spordur.

Her maçtan önce iki araç seçin ve istediğiniz zaman aralarında geçiş yapın. Bir hızlı avcı ve güçlü tank dengesini seç ya da bir çift ölümcül savaşçıyla toplanmaya başla.

Savaşçılar kısa ve orta menzilde hızlı ve sert vurur. Muhalifleri aramakta ve takımlarının önünü açmakta çok başarılılar.

Iceland: Büyük Geçiş bu soğuk ve güzel Kuzey Atlantik adasını soğuk ve güzel bir Güney Atlantik adasına dönüştürdü. Ayrıca deniz seviyesinden birkaç metre yükseklikte bıraktı. Denizaltı habitatları tarafından çevrelenmiş korunaklı bir liman, denizaşırı habitatların çevrelediği ve bir gemi dedikleri şeyle taçlandırılan hoş bir plaj.

Switchblade sistem gereksinimleri

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (latest Service Pack) İşlemci: Intel® Core™ i5-7500 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 960 DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

