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Sylvio 2 (windows)
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Sylvio 2

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Sylvio 2
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Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk
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Sylvio 2, FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir korku oyunudur

Sylvio 2 oyunculara ürpertici bir atmosfer sunmayı hedefleyen bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

70'li yıllarda geçen olayları konu alan Sylvio 2'de Juliette Waters adlı kahramanı kontrol ediyoruz. Juliette'nin macerası bir heyelan sonrasında toprak altında kalmasıyla başlıyor. Bu afetten sonra Juliette, hayalet aktivitelerini kaydeden cihazlarının yardımıyla kurtulmayı başarıyor ve Walter adlı bir yerel tekne işletmecisi ile tanışıyor. Juliette, erkek arkadaşının kendisini aramakta olduğunu öğrenerek ona ulaşmaya karar veriyor ve bu amaçla Water'dan bir tekne alarak sel altındaki mekanlarda araştırmasına başlıyor. Bize düşen görev, Juliette'i yönlendirerek ipuçlarını toplamasına yardımcı olmak ve erkek arkadaşıyla bir araya gelmesini sağlamak.

Sylvio 2, FPS oyunları gibi birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir korku oyunu. Oyunda aksiyon ve sizi kovalayan düşmanlar, aniden karşınıza çıkan görüntüler veya sesler bulunmuyor. Bunun yerine bulunduğunuz ortamın atmosferi kullanılarak korku hissi yaratılıyor. Yolunuzu ve ipuçlarını bulmak için video ve sesleri analiz eden aracınızı kullanıyorsunuz, etrafınızdaki eşyalarla etkileşim kurarak bulmacaları çözüyorsunuz.

Sylvio 2'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz çift çekirdekli işlemci

- 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 7 GB boş depolama alanı

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