Tartarus, eğer bilim kurgu ve uzay öğelerine ilgi duyuyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz, tamamen Türk yapımı olan bir gerilim oyunu.

Uzak bir geleceğe, 2230 yılına yolculuk ettiğimiz Tartarus'ta insanoğlunun uzayda maden çıkarma faaliyetleriyle uğraştığına tanık oluyoruz. Oyunun hikayesi de Neptün gezegeninin yakınlarında maden çıkaran Tartarus adlı uzay gemisinde geçen olayları konu alıyor. Gemi, ortada herhangi bir sebep yokken beklenmedik bir şekilde güvenlik protokollerini aktifleştiriyor ve düşüşe geçiyor. Bize düşen görev ise mürettebatı ve kendimizi kurtarabilmek için geminin güvenlik sistemlerini tekrar aktifleştirmek. Herhangi bir mühendislik bilgimiz olmadığı için, geminin 2. kaptanı ve sistem mühendisi ile iletişimde kalarak talimatları uygulamamız, kimi zaman da zorlu bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Tartarus'ta konuk olduğumuz geminin kendine has bir dili var. Gemiyi hackleyebilmek için gemideki bilgisayarları kullanmaktayız ve bulmacaları çözmekteyiz. Bu özel kodlama dili, Amiga ve Commodore bilgisayarlar dönemindeki programlama diline bir hayli benziyor. Mürettebatımızın talimatlarına uyarak bu dili yavaşça öğreniyor ve maceramız boyunca yol alıyoruz.

Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan Tartarus, yeni nesil Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilmiş bir oyun. Tartarus'un minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.8 GHz Intel i5 4200H işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 460 ekran kartı

- DirectX 10

- 15 GB boş depolama alanı

- Kapalı ışıklar, kapalı kapılar, kulaklık ve kağıt - kalem