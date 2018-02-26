The Alpha Device, ücretsiz olarak deneyimleyebileceğiniz bir görsel roman ya da macera oyunudur.

Stargate’in yıldızı David Hewlett tarafından seslendirilen The Alpha Device, sizlere farklı bir deneyimin kapılarını aralamak üzere. İnsanlıktan çok uzakta, derin uzayın içinde hiç duymadığınız ve hayal dahi edemeyeceğiniz bir hikaye yaratan Xiotex, gerçek bir görsel anlatı yaratmayı başarmış durumda.

Tek oturmada bitirebileceğiniz bu yapım, ücretsiz olmasının yanı sıra görüntülü roman olarak adlandırılan bir türde. Yani oyun üzerindeki kontrolünüz neredeyse sıfıra yakın ama gerçek bir deneyimin içerisinde olduğunuzu her zaman hissediyorsunuz. Zaman zaman olaylara müdahale ederek de sanal bir ortamda olduğunuz farkındalığını yitirmiyorsunuz.

Bağımsız bir yapım olmasından ötürü tam bir görsel şölen sunamasa da iyi bir anlatıya sahip olan The Alpha Device, zaman ayırabilecek yapımlardan bir tanesi. Özellikle hikaye dinlemeyi seven ve bu hikayenin iyi olmasını isteyenlerden bir tanesiyseniz, kesinlikle bu deneyimi kaçırmayın!