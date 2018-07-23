The Banner Saga 3, Stoic tarafından geliştirilen strateji ve rol yapma türünü bir araya getiren bir oyundur.

Kickstarter kampanyasıyla oyuncuların karşısına çıkmayı başaran The Banner Saga, bizleri Viking’lerin büyülü dünyasına götürmüş ve farklı bir deneyim yaşatmıştı. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olmasına karşın rol yapma ögeleriyle süslenmiş farklı tarzıyla milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. The Banner Saga serisi, bugüne kadar iki farklı oyunla oyuncuların karşısına çıkmıştı. Çıkardığı oyunlarla 20’den fazla ödül almayı başaran The Banner Saga, 4 BAFTA ödülü almasıyla bütün başarısını taçlandırmıştı.

Benzer bir oynanışla birlikte hikayeyi devam ettirerek oyuncuların karşısına hikayeye son noktayı koymak için çıkmaya hazırlanan The Banner Saga 3, diğer oyunlarda olduğu gibi başarılı şekilde oturtulmuş sıra tabanlı savaş mekanikleriyle piyasadaki yerini almaya hazırlanıyor. Sıra tabanlı oynanışının yanı sıra ekibimizle birlikte yürürken aldığımız kararlar ve çeşitli geliştirmelerle rol yapma türündeki ögeleri de bünyesine dahil eden The Banner Saga 3, kendisine yeni ve farklı bir deneyim arayan oyuncular için vazgeçilmeyecek yapımlardan biri olmaya yine en başından aday oluyor.