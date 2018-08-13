The Walking Dead - The Final Season

The Walkind Dead - The Final Season, Clementine'ın son hikayesini anlatması açısından bütün seriyi merak edenler için kaçırılmayacak detaylar barındırıyor.

Hayatta kalma konusunda inanılmaz bir yeteneği bulunan Clementine, yolculuğunun son bölümüne ulaştı. Yolda, hem yaşayanlardan hem de ölülerden gelen tehditlerle karşı karşıya kaldıktan sonra, gözlerden uzak bir okul onun için bir ev şansı yarattı. Ancak evi korumak için bir çok fedakarlık gerekmektedir. Clem, AJ'yi, yetim bir çocuğu ve geride bıraktığı aileye en yakın şeyi izlerken bir hayat kurmalı ve bir lider olmalı. Bu kavrama ve duygusal final sezonunda ilişkilerinizi tanımlayacak, ölümsüzlükle savaşacak ve Clementine'nin hikayesinin nasıl biteceğini belirleyeceksiniz.

● Duygusal - Clementine’in yolculuğuna sonuna kadar eşlik edin. Yeni bir hayat kurarken, yeni seçim türleri ile uğraşmak zorunda kalacaksınız ve AJ'nin yaptığı gibi, her hareketinizden öğreneceğiniz sonuçlarla yaşamak zorunda kalacaksınız.

● Daha Fazla Kontrol, Daha Fazla Gerilim - Yeni bir omuz üstü kamera sistemi, ayrıntılı ortamları keşfetme konusunda daha fazla özgürlük ve dağınık olmayan savaş sahneleri, ölümsüzlüğün geride bıraktığı bir dünyada yaşama korkusunu yakalar. Bütün bunlar, en ilgi çeken The Walking Dead oyununu yaratıyor.

● Çarpıcı Yeni Görsel Stil - Yepyeni Grafik Siyah sanat tarzı, mürekkebi Eisner Ödüllü çizgi roman serilerinin sayfalarından söküyor ve The Walking Dead dünyasını daha önce hiç olmadığı gibi hayata geçiriyor.