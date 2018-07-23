Tiny Hands, Steam üzerinden satışa çıkan ve Blue Sunset Games tarafından geliştirilen eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Borti isimli küçük bir T-rex olarak hayal edilmiş olan karakterimiz, yapısı gereğiyle çok küçük ellere sahip olarak doğmuş durumda. Daha uzun ellere sahip olmak adına imkansız bir maceranın içine atılan Borti bizlere farklı bir eğlence sunuyor. Oyunun özellikleriyse yapımcıları tarafından şöyle sıralanmış:

Üç boyutlu grafikler

Borti için farklı araçlar ve silahlar toplayın ve bunları oyunda kullanın! Sopalardan, kompakt matkaplardan mekanik kollara ve daha fazlası

Bosslarla dövüş - elementallar sizi göstermenizi bekliyor!

Zıplayın, yuvarlanın ve dönün

Birden fazla konum temasına göre 20'den fazla aşamayı ziyaret edin

Bir aşamayı tamamladıktan ve tüm kolleksiyonları bulduktan sonra kendinizi zorlu modda deneyin

hikayenin nasıl ortaya çıktığını öğren!

Tiny Hands Adventure Sistem Gereksinimleri