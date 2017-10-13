Tiny Toyfare, ilginç ve keyifli bir oyun sistemi sunan kule savunma oyunu türünde bir strateji oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Tiny Toyfare, bir kule savunma oyunu ve FPS oyunu birleşimi şeklinde hazırlanmış. Oyunda iki kardeşin kendi odalarında yaptığı oyuncak savaşları konu alınıyor. Biz bu savaşta savunma kulelerimizi kuruyor, oyuncak askerlerimizi yönetiyor ve sürekli üzerimize saldıran düşmanları durdurmaya çalışıyoruz.

Tiny Toyfare'da iki taraf mevcut. Saldıran taraf olan dinozorlar dalgalar halinde saldırıya geçerek diğer tarafın şekerlerini çalmaya çalışıyor. Savunan taraf olan peluş oyuncaklar ise şekerlerini korumak için mücadele ediyor. Oyunda 3 farklı türde savunma kulesi bulunuyor, bu kuleleri haritanın stratejik noktalarına yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun yanısıra peluş oyuncakları savaş alanında asker olarak kullanabiliyoruz. Oyuncular savaşlar esnasında FPS oyunlarında olduğu gibi 1. şahıs kamera açısına geçiş yapabiliyorlar.

Tiny Toyfare'de kritik anlarda özel yeteneklerinizi kullanabilmektesiniz. Dilerseniz düşmanları dondurabiliyor, dilerseniz dev bir topu üzerlerine yuvarlayabiliyorsunuz. Bunun yanısıra kulelerinizi belli bir süre daha fazla güçle çalıştırabiliyorsunuz. Bu süre sonunda kulelerinizi biraz dinlendirmeniz gerekebiliyor. Bu özellikler oyunda daha da taktiksel bir yapı kazandırmakta.

Tiny Toyfare'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 10 işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel i7 3630 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 670 ekran kartı

- 3 GB boş depolama alanı