Tomato Way 2, Steam üzerinden satın alınabilecek, farklı yapısıyla dikkat çeken bir tür aksiyon oyunudur.

Tomato Way 2’de göreceğimiz hikâyeyse şöyle: “Memelilerin geleceği için savaş devam ediyor, ama memeliler savaşı kaybetmek üzereler. Kahramanımız kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bazı kötü bilim adamları onu kullanmaya isteklidir. Tomaot Way 2 orijinal oyunun bir tür devamı olarak göze batmaktadır. Padre (daha sonra Sgt. Malo olarak biliniyordu) deneyden sonra hayatta kalmaya çalışır.”

Tomato Way 2’nin temeli açık dünya temelli haritasında çılgınca bir keşfe çıkmak ve karşınıza çıkan onlarca düşmana karşı amansızca mücadele vermek. Farklı oynanış yapısı, saykodelik karakterleri, silah çeşitliliği ve arena moduyla dikkatleri çekmeyi başaran yapım, kendine değişik bir oyun arayanlar için biçilmiş kaftan. Oyunun sistem gereksinimleriyle şöyle:

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows 7 İşlemci: AMD Phenom(tm) II X4 955 Pr 3.20 GHz Bellek: 4 MB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 720 DirectX: Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

