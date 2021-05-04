Total War: ROME REMASTERED, ödüllü strateji oyunu serisini tanımlayan mirası yeniden yaşatıyor. Görsellerde çok sayıda iyileştirmenin yanı sıra oynanışa yönelik geliştirmelerle birlikte 4K kalitesinde yeniden geliştirilmiş. Gerçek bir klasiği yeniden keşfetme zamanı! Herkesin Roma İmparatorluğunu fethetmek için ikinci bir şansı yok.

Total War: ROME REMASTERED İndir

Rome Remastered, klasik Roma görsellerini 4K optimizasyonu, ultra geniş ekran ve doğal UHD çözünürlük desteğiyle güncel hale getiriyor. Bu görsel yükseltme yeniden modellenmiş yapılar ve objeler ve toz bulutları, ısı bulanıklığı gibi çevresel etkiler dahil çok sayıda özelliği kapsıyor. Yenilenen sefer haritaları aynı zamanda yeni yüksel çözünürlüklü modellere sahip ve birimler savaş alanında en iyi görünüm için yeniden modellenmiş ve yapılandırılmış.

Rome Remastered, bir dizi modern özellik ve mevcut mekanikler için iyileştirmeler içeriyor. Oyun kamera, sefer modunda harita döndürme ve daha geniş yakınlaştırma düzeyi dahil olmak üzere geliştirilmiş. Diplomasi ve güvenlik gibi oyun mekaniği için ısı haritaları ve yeni simge katmanları eklenmiş. Savaşta yeni taktik harita, birim ekranları ve menzil işaretçileri size Roma’nın savaş alanları üzerinde daha fazla hakimiyet sağlıyor.

Artık ordularınızı büyütebiliyor ve daha önce kilitli olan 16 ek grubu (toplamda 38 grup) deneyimleyebiliyorsunuz. Total War için bir ilk olarak artık Windows, macOS ve Linux arasında çapraz platform çok oyunculu modda en sevdiğiniz grubu arkadaşlarınıza karşı savaşmak için taşıyabiliyorsunuz. Mücadeleye yepyeni bir temsilci türü de eklenmiş; Tüccarlar, ticaret bağlantıları kurmak, kaynaklara erişmek ve gelirinizi artırmak ve grubunuzun ekonomik gücünü korumak için rakibi almak üzere dünyanın her yerine gönderilebilir.

Total War: Rome Remastered, Alexander and Barbarian Invasion DLC’lerinin yanı sıra orijinal Rome: Total War Collection’ın bir kopyasını içerir.