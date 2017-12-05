Tüm iOS Duvar Kağıtları, eğer mobil cihazınızın görünümünü daha şık bir hale getirmek isterseniz işinize yarayabilecek bir duvar kağıdı paketi.

Tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu duvar kağıtları, Apple tarafından iOS 3 işletim sisteminden itibaren iPhone telefonlar ve iPad tabletler için yayınlanmış bütün duvar kağıtalrını kapsıyor. iPhone X ve iOS 11 ile birlikte gelen duvar kağıtları da arşiv dosyasının içinde yer almakta.

Tüm iOS Duvar Kağıtları sadece klasik duvar kağıtlarına yer vermiyor, daha önceden yayınlanmış canlı duvar kağıdı seçenekleri de paket içerisinde bulunmakta. Bu duvar kağıtlarını indirerek, iOS işletim sistemine sahip bir iPhone veya iPad kullanmasanız bile telefonunuza iOS görünümü kazandırabilirsiniz. Tüm iOS Duvar Kağıtları paketinin Android cihazlar için ilginç bir görünüm sunacağı söylenebilir.

Onlarca duvar kağıdının yer aldığı zip formatındaki arşiv dosyasını bilgisayarınızda açmak için Winrar programını kullanabilirsiniz, sonradan bu duvar kağıtlarını telefonunuza transfer edebilirsiniz:

Mobil cihazlarınızda arşiv dosyasını açmak için Winzip'in mobil versiyonundan faydalanabilirsiniz: