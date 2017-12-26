Ultima Online ilk olarak 1997 yılında yayınlanan ve oyun dünyasında yeni bir sayfa açan bir MMORPG oyunu.

Çevirmeli ağ üzerinden, yani telefon hattı üzerinden internete bağlandığımız dönemde çıkış yapan Ultima Online, daha etrafta MMORPG oyunları yokken standartları belirlemiş ve birkaç nesli etkisi altına almıştı. Takip eden seneler içinde Ultima Online geliştirilmeye devam edildi ve yeni içerikler yayınlandı. Ayrıca oyunun graifkleri de yenilendi. 20. yaşını dolduran oyunu halen bilgisayarlarımız üzerinde oynayabiliyor ve nostalji yaparak eski anılarımızı tazeleyebiliyoruz.

Ultima Online'da Britannia adlı fantastik dünyaya konuk olmaktayız. Orta Çağ temasına sahip bu dünyada büyücüler, kılıç ve kalkan kullanan şovalyeler, ejderhalar ve diğer fantastik yaratıklar bizi beklemekte. Oyuncular Ultima Online'da kendi maceralarına başlayabiliyor, alternatif bir hayat yaşayabiliyorlar.

Ultima Online'da kendi silahlarınızı ve zırhlarınızı yapabilir, kendi evinizi inşa ederek dekore edebilir, farklı zindanları ziyaret ederek ganimet peşinde koşabilir, savaş geminizle açık denizlere çıkarak yeni yerler keşfedebilirsiniz. Ayrıca oyunda PvP de yer alıyor ve diğer oyuncularla da savaşabiliyorsunuz.

Gelmiş geçmiş en başarılı online rol yapma oyunlarından biri olan Ultima Online, düşük sistem gereksinimlerine sahip ve eski bilgisayarlarda rahatça çalışabiliyor. Oyunu 14 gün boyuca ücretsiz olarak deneyebilmeniz mümkün.