Unforgiving - A Northern Hymn bolca kan, vahşet ve ürpertici öğeler içeren, yetişkinlere yönelik bir korku oyunu.

Bize İskandinav Mitolojosi'ndeki hikayelerden esinlenerek hazırlanmış bir senaryo sunan Unforgiving - A Northern Hymn'de nesillerdir çocukalrın kabuslarına yer almış hikayeler gerçeğe dönüşüuyor. Oyuncular, Unforgiving - A Northern Hymn'de bu kabusların ve karanlığın içerisine dalarak çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar.

Unforgiving - A Northern Hymn'de ormanlık alanlarda, nehir kenarlarında ve terk edilmiş evlerde sayılı kibritle karanlık içinde yolumuzu bulmaya çalışırken bizi sürekli bir şeylerin izlediğini hissediyoruz. Bize düken görev ise zekamızı kullanarka bu bilinmeyen yaratıkları atlatarak kabustan kurtulmak.

Unforgiving - A Northern Hymn'deki yaratıkların yapay zekası tekdüzeliğin dışını çıkıyor. Normalde benzer korku oyunlarında yaratıklar belli bölgelerde belirlenmiş bir rota içerisinde geziniyorlar. Fakat Unforgiving - A Northern Hymn'de belirlenmiş rotalar yok, yaratıklar kendi rotalarını çizebiliyorlar. Bu nedenle oyundaki her karşılaşma size farklı bir tecrübe yaşatmakta.

Açık dünya şeklindeki bir haritaya sahip Unforgiving - A Northern Hymn'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 8 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip DirectX 11 destekli ekran kartı

- DirectX 11

- 4 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı