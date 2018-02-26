VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse, Windows tabanlı bilgisayarlar üzerinden deneyimlenebilecek bir aksiyon oyunudur.

RogueCode (PYT) adındaki bir oyun stüdyosu için hem PC hem de Xbox One platformları için piyasaya sürülen VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse, oldukça ilginç bir hikayeye ve temaya sahip bir yapım. Oyunda bir şekilde zombilere dönüşen lama akımını engellemeye çalışıyoruz. Evet o sevimli ama bir yandan da insanın yüzüne yüzüne tüküren hayvanlar, zombilere dönüşerel şehirlere saldırmaya başlamışlar ve biz de koca koca robotlarımıza binip onları öldürmeye çalışıyoruz.

Her ne kadar hikayesi oldukça absürd görünse de oynanış olarak bir hayli umut vaat eden ve 1-4 arası oyuncuyla birlikte oynayabildiğiniz yapım, oldukça eğlenceli vakitler vaat edebiliyor. Bunların yanı sıra göze hoş gelen grafikleri olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Haliyle çokça çılgın ve bir o kadar eğlenceli bir oyun ortaya çıkmış ve bu kadar çılgınlığa dayanabilirseniz, arkadaşlarınızla birlikte oynanabilecek oyunlar listesine bir yenisini daha eklemiş olabilirsiniz.