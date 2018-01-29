WeakWood Throne, canlı renklere yer veren retro tarzda grafikleri eğlenceli bir oynanışla birleştiren bir aksiyon RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

Açık dünya tabanlı bir rol yapma oyunu olan WeakWood Throne'da WickWood Krallığı'nın başına gelen olaylar konu alınıyor. Yeni kral WickWood Krallığı'nın başına geçtikten sonra halk gün geçtikçe fakirleşiyor, tarlalarda canavar askerler dolaşmaya başlıyor. Biz ise krallığın başına ne geldiğini çözmeye çalışıyor ve kralı tahtan indirmek için mücadele ediyoruz.

WeakWood Throne'un açık dünyasında dilerseniz bir büyücü, dilerseniz bir kılıç ustası, dilerseniz bir okçu ya da bu yetenekleri birleştiren bir kahraman olabilirsiniz. Oyun boyunca görevleri yaparak ve düşmanlarınızı yok ederek tecrübe puanı kazanıp seviye atlayabiliyor ve kahramanınıza yeni yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Birçok büyülü silah ve zırh, hazine ve ekipman oyunda keşfedilmek üzere sizi beklemekte.

WeakWood Throne'un gerçek zamanlı savaş sistemi size yüksek aksiyon ve akıcı bir oynanış sunmakta.

WeakWood Throne'un 2 boyutlu grafikleri göze oldukça hoş görünmekte. Bir düşük sistem gereksinimli oyun olarak nitelendirebileceğimiz WeakWood Throne eski bilgisayarlarınızda da rahatça çalışabilmekte, oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.0 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- Dahili ekran karttı

- 35 MB boş depolama alanı

- Dahili ses kartı