Wonky Ship eğer zorlu mücadeleleri seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir beceri oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Wonky Ship'de uzay gemisi ile zorlu bir yolculuk yapmaya çalışan bir intergalaktik pilotu kontrol ediyoruz. Kahramanımız, evrenin en kötü uzay gemisiyle yolculuk ederken, plasmadan gücünü alan dev bir kara deliğin çekimine kapılıyor. Kahramanımız, bu delikten kaçabilmek için de bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bize düşen görev ise zikzak yapmak, üzerimize gelen engelleri aşmak, uzay gemimizle takla atmak ve yuvarlanarak kara delikten olabildiğince uzun süre kaçmak.

Wonky Ship'de ekranda dikey olarak ilerlerken karşımıza asteroidler ve uzay çöpleri gibi engeller çıkıyor. Altımızda ise kara delik sürekli bizi aşağı doğru çekiyor. Eğer asteroidlere ve diğer engellere takılırsak kara deliğin çekim gücüne yenik düşüyoruz ve oyun sonlanıyor. Bu nedenle reflekslerimizi konuşturmamız, engellere takılmayarak sürekli yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Wonky Ship'i dilerseniz tek başınıza oynayabilir, dilerseniz online oyun modlarında diğer oyuncularla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimleri oldukça makul seviyede. Wonky Ship'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde listelenmekte:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel Core i3 işlemci

- 512 MB RAM

- Dahili grafik kartı

- 100 MB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme