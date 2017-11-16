WORLD OF FINAL FANTASY bize FINAL FANTASY oyunlarının zengin evreninde geçen sürükleyici bir macera sunan bir RPG oyunu olarak tanımlanabilir.

WORLD OF FINAL FANTASY, temelde eski nesil oyun konsollarımızda oynadığımız klasik rol yapma oyunlarındaki yapıyı yeni nesil teknoloji ile buluşturuyor. WORLD OF FINAL FANTASY'de Grymoire adlı devasa oyun dünyasına konuk oluyoruz. Birçok ilginç yaratıkla dolu bu dünyada Reynn ve Lann adlı kardeşlerin macerasına katılıyoruz. Kahramanlarımız, Grymorie'i keşfederken geçmişleri hakkında bilinmeyenleri öğrenmeye ve geleceklerini kurtarmaya çalışıyorlar. Biz de onları yönlendirerek amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

WORLD OF FINAL FANTASY'de bir hayli farklı yaratıklarla karşılaşmaktayız. Oyuncular, bu yaratıkları evcilleştirebiliyorlar ve kendi yaratık ordularını kurabiliyorlar. Terbiye ettiğimiz yaratıkları kafamızın üzerinde kule yapabiliyoruz ve savaşlarda bu yaratıkların yeteneklerinden faydalanabiliyoruz.

WORLD OF FINAL FANTASY, eski Final Fantasy oyunlarının klasik sıra tabanlı savaş sistemini yeni nesil 3 boyutlu grafiklerle birleştirmekte. Oyunun minimum sistem gereksibnimleri şu şekilde listeleniyor:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Core i3 işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5770 ekran kartı

- DirectX 11

- 15 GB boş depolama alanı

- DirectX 11 destekli ses kartı