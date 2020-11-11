Yakuza: Like a Dragon, Windows PC ve konsollarda oynanabilen rpg dövüş oyunu. SEGA tarafından geliştirilen ve yayınlanan rol yapma oyunu serinin sekizinci oyunu. En çok güvendiği adam tarafından ölüme terk edilen düşük rütbeli bir yakuzanın yerine geçtiğiniz oyunda Japonya’nın yeraltı dünyasına giriyorsunuz. Aksiyon RPG oyunu Yakuza: Like a Dragon Steam’de!

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Oyunun hikayesinden bahsetmek gerekirse; Tokyo’daki düşük rütbeli bir yakuza ailesinin düşük rütbeli bir üyesi olan Ichiban Kasuga, işlemediği bir suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırılır. İnancını yitirmeden hapis cezasını tamamlayıp topluma geri dönen Ichiban, dışarıda kendisini bekleyen kimse olmadığını ve en çok saygı duyduğu kişi tarafından klanının yok edildiğini öğrenir. Ichiban, toplumda dışlanmış bir grup insanı kendi tarafına çekerek ailesinin ihaneti altında yatan gerçeği keşfetmeye ve yaşamını geri kazanmaya karar verir: Yozlaşmış polis Adachi, evsiz eski hemşire Nanba ve görevi uğrunda çabalayan konsomatris Saeko. Birlikte, Yokohama'nın yeraltı dünyası çekişmelerine bulaşırlar ve hiç ummadıkları kahramanlara dönüşebilmeleri için itibar katlarında yükselmeleri gerekir.

Yakuza: Like a Dragon’da daha önce deneyimlemediğiniz dinamik RPG savaşları sizi bekliyor. Yakın korumadan müzisyene 19 benzersiz meslek arasında geçiş yapın ve savaş alanını silaha dönüştürün. Beyzbol sopası, şemsiye, bisiklet, sokak tabelaları… her şeyi silah olarak kullanabilirsiniz. Kafa ezmekten sıkıldınız mı? Yokohama’nın etrafında yasaklanmış yarışlara katılın, 50 benzersiz alt hikayeyi tamamlayın veya modern bir Japon şehrinin manzarasının tadını çıkarın.

En çok güvendiği adamın ihanetine uğradığı, yakuzanın adamı Ichiban Kasuga olun.

Dinamik RPG dövüşünde kafataslarını çatlatın.

Toplumdan 7 parti üyesine kadar ekibe katın.

Kabiliyetlerini geliştirmek ve güçlü kombo becerilerini açmak üzere Çin parti üyeleriyle zaman geçirin.

En güçlü düşmanları yenmek için ekipman bulun, üretin ve yükseltin.

19 benzersiz meslek (+2 DLC paketi ile)

100'den fazla dövüş becerisi

15'ten fazla komik mini oyun

Japonya'nın Yokohama şehrine hayat veren, isteğe bağlı 50 alt hikaye

Yakuza: Like a Dragon Sistem Gereksinimleri

Yakuza: Like a Dragon PC oyununu oynamak için gerekli donanımlar minimum ve önerilen sistem gereksinimleri altında belirtilmiştir. Minimum sistem gereksinimleri oyunu çalıştırmak için yeterlidir ancak akıcı bir şekilde oynamak için önerilen sistem gereksinimlerini dikkate alın. Yakuza: Like a Dragon PC sistem gereksinimleri;

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7870 2GB

Depolama: 40 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri