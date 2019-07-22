Zombie Army 4: Dead War, en iyi keskin nişancı (sniper) oyunlarından Sniper Elite 4’ün geliştiricileri Rebellion’ın zombi oyunu. PC’de Epic Games Mağazası’nda indirilebilir olan zombili aksiyon oyununda insanlığı ölümsüz Armageddon’dan kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Zombi öldürme oyunlarını ve bol kanlı nişancı oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Popüler serinin yeni oyunu 1940’ların Avrupa’sında geçiyor. Zombiye dönüşmüş Hitler direniş tarafından yok edildi ve cehenneme sürüklendi ancak ölüler her zamankinden daha fazla aç bir şekilde yeniden doğdu! Hitlerin ordusunu durdurabilecek tek kişisiniz. Onlarca zombi arasına tek başınıza dalmak veya arkadaşlarınızla birlikte mücadele etmek size kalmış. Her türlü silaha sahipsiniz, geliştirebiliyorsunuz. Etrafınızı sardıklarında, silah kullanamayacağınız durumlarda yakın dövüş yapıyorsunuz.

Zombi Army Trilogy’nin devam oyunu Zombie Army 4: Dead War, zombi dizi ve filmlerini aratmayan hikayesi, ödüllü ateş sistemi, X-Ray ölüm kamerası, derin ilerleme ve özelleştirme, epik silahlar, düşman çeşitliliği ile PC’deki en iyi zombi oyunlarından biri.

Zombie Army 4: Dead War PC Çıkış Tarihi

Zombie Army 4: Dead War PC’ye 2020 başlarında çıkış yapacak.