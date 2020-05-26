Oynaması ücretsiz olarak Android ve WindowsPhone üzerinde yayınlanan Defend Your Life Tower Defense günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Alda Games’in başarılı mobil oyunları arasına adını yazdırmayı başaran Defend Your Life Tower Defense Play Store üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.6 olarak değerlendiriliyor.

Strateji oyunu olarak lansmana çıkan başarılı mobil oyun bir kule savunma oyunu olarak ifade ediliyor. 27 farklı düşman tiplemesinin yer aldığı yapım içerisinde gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor.

Oyuncular farklı zorluklara ve seviyelere sahip olan düşmanlar ile gerçek zamanlı olarak karşı karşıya gelecek ve kulelerini savunarak onları bozguna uğratmaya çalışacaklar.

Orijinal film müziğinin yer aldığı yapım içerisinde çarpıcı grafik açıları da yer alıyor. Mevcut olan kulelerini yükselterek daha dayanıklı hale getirecek olan oyuncular sürükleyici bir strateji deneyimi yaşayacaklar.