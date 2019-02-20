G5 Entertainmen imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretiz olarak mobil oyunculara sunulan Supermarket Mania bir strateji oyunudur.

Üç farklı mobil platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda süper marketimize yönelik müşteri çekmeye çalışacak ve mevcut olan müşterilerimize hizmet etmeye çalışacağız. Rengarenk bir yapıda karşımıza çıkacak olan yapımda oyuncular kaliteli grafik açıları eşliğinde süpermarketlerini yönetecek ve müşterilerin güler yüzlü olarak ayrılamalarını sağlamaya çalışacaklar.

Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı oyunda müşterilerin istekleri ve seviyeleri birbirlerine göre farklılıklara sahip olacaklar. Strateji ve macera oyunu olarak ücretsiz karşımıza çıkan yapımda oyuncuları 12 farklı dil seçeneği bekliyor olacak. Hemen belirtelim bu diller arasında ne yazık ki Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyuncular dilerlerse oyunu hemen ücretsiz olarak indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirler. Supermarket Mania üç farklı mobil platformda oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.