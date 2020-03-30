5 Minute Yoga, evde spor yapmak isteyenlere tavsiye edeceğim uygulamaların başında geliyor. Özellikle yoga ile ilgilenenler bu ücretsiz Android uygulamasını kesinlikle denemeli. Hızlı ve kolay günlük yoga egzersizleri istiyorsanız, 5 Minute Yoga tam aradığınız uygulama.

Yoga hareketlerini zor bulanlar, yogaya yeni başlayanlar için ideal mobil uygulamalardan biri 5 Minute Yoga. Her seans yeni başlayanlar için ideal hale getirilmiş basit ancak etkili yoga duruşlarından oluşuyor. Görseller ve detaylı yönergeler, duruşları doğru bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Ayrıca duruşları ne kadar sürede yapmanız gerektiğini gösteren zamanlayıcı da bulunuyor. Her seans 5 dakikadan da az sürüyor.

Güne başlamadan önce, çalışma arasında stresi azaltmak veya yatmadan önce rahatlamak için yapabileceğiniz yoga hareketlerini içeren 5 Minute Yoga ile esnekliğinizi artırır, gücünüzü artırır, kaslarınızı güçlendirir, stresi azaltırsınız. Günde 5 dakika ayırmanız yeterli!