Yeni Abyssrium World'de dalgaların altında sizi güzel, geniş bir okyanus ekosistemi bekliyor. Gerçekçi renkler ve geniş ekran manzara modu ile her biri benzersiz temaya sahip yeni alanları görmek için genişletin. Kendi büyülü okyanusunuzu yaratmak için özel süslemelerin yanı sıra mercan ve deniz yosunu kullanın.

Balıklarınızın temiz bir okyanusta yaşayabilmesi için hava kabarcıkları üreten ve saflığı artıran kolonilerinize iyi bakın. Balkıların yaşadığı suyu temiz, güzel bir yer yaparsanız farklı balık türleri ziyarete gelecekir. Abyssrium World'de sizin için eşyalar alacak sevimli balık arkadaşları edinin.

Sualtı dünyalarını ziyaret etmek için oyuna arkadaşlarınızı kaydedin. Okyanus dünyanızı nasıl dekore ettiğinizi arkadaşlarınıza gösterin. Güzel su tabanınızı ve balık arkadaşlarınızı görmek için dijital çerçeve modunu kullanmayı kaçırmayın. Güzel mercan ve farklı deniz canlılarıyla dolu benzersiz bir deniz yaratın!