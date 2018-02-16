Ace Cleaner uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki gereksiz tüm dosyaları silerek telefonunuzu hızlandırabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda zamanla biriken dosyalar, telefonun hem depolama alanını hem de performansını olumsuz yönde etkiliyor. Çerezler, önbellek dosyaları, APK dosyaları vb. gereksiz dosyaları tek bir dokunuşla temizleyen Ace Cleaner, telefonunuzu daha yüksek performansta kullanmanızda da yardımcı oluyor. Otomatik başlatılan uygulamaları da temizleyen ve sistem performansını zirveye taşıyan uygulamada RAM ve depolama alanı durumunu da izleyebiliyorsunuz.

Hassas uygulamalar için koruma imkanı da sağlayan Ace Cleaner uygulamasında, uygulamalarınızı kilitleyerek meraklı gözlerden koruyabilmeniz mümkün. Sadece önemli bildirimlere odaklanarak gereksiz şeyleri sizden uzaklaştıran Ace Cleaner uygulamasında, telefonunuzda aynı fotoğraftan birden fazla bulunuyorsa bunları da otomatik olarak tespit ederek temizleyebilirsiniz. Telefonunuzun depolama alanında zamanla fazla yer kaplayan Facebook uygulamasının da önbelleğini temizleme aracı sunan Ace Cleaner uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.