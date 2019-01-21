ActionDash: Digital Wellbeing, akıllı telefon bağımlılığını azaltmaya yardımcı dijital sağlık uygulamalarından biri. Google’ın Android Pie güncellemesiyle gelen özelliklerden biri olan Digital Wellbeing Türkçe adıyla Dijital Denge’yi tüm Android telefonlara taşıyan uygulama. Akıllı telefon bağımlısı olduğunuzu düşünüyorsanız, bu uygulamayı indirin. Zamanla telefon kullanım süreniz azalacak.

Google’ın akıllı telefonu ellerinden hiç düşürmeyen kullanıcılar için hazırladığı sağlık uygulaması Digital Wellbeing (Dijital Denge), özellik olarak çok iyi lakin sadece Android Pie güncellemesi almış telefonlarda çalışıyor. ActionDash adlı uygulama, Google’ın hazırladığı sağlık uygulamasını tüm Android telefonlara getirmekle kalmayıp ek özellikler sunuyor.

En çok indirilen ödüllü Android Launcher’lardan Action Launcher’ın geliştiricileri tarafından ücretsiz sunulan ActionDash: Dijital Denge uygulaması tek bir erişim izniyle hemen kullanım alışkanlıklarınızı izlemeye başlıyor. Android telefonunuzun ekran kilidini gün içinde kaç kere açtığınızdan hangi uygulamayı ne kadar kullandığınıza, en sık bildirimi hangi uygulamadan aldığınızdan en çok hangi uygulamayı açtığınıza kullanımınız detaylı olarak grafiklerle desteklenmiş basit, sade arayüz üzerinden veriliyor.

ActionDash Özellikleri: