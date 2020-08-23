Age of Dynasties: Medieval War

Age of Dynasties: Medieval Empires isimli bu destansı sıra tabanlı strateji oyununda krallığı fethetmek için hanedanınıza liderlik edin. Krallığınızı yönetebilecek ve ordularınızı diğer uygarlıkların düşman krallıklarına karşı savaşta yönetebileceksiniz.

Age of Dynasties: Medieval Empires Orta Çağ'da krallığınıza hükmetmeniz gereken bir oyundur. Farklı krallar kalende tahta geçecek ve her birinin kendi erdem ve delilikleri olacak. Bazen delirmiş bir kralın, bazen bilge bir kralın rolünü oynarken kararlar vermeniz gerekecek.

Devletlerin sadakatini kazanmayı ve hanedanlığınızın krallarını tahttan indirmek isteyen isyanları bastırmayı başarabilecek misiniz? Savaş ve kıtlığın yurttaşlarınızı yok etmesini engelleyebilecek misiniz?

Muhteşem sultan, idareyi alın ve sizi azamete götürecek sorumluluk ve onurlara karşı kendinizi sınayın!