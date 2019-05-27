Ay’da bir barınak kurarak yeni bir hayata adım atabileceğiniz ve keşifler yaparak çeşitli görevleri yerine getirebileceğiniz Alive In Shelter: Moon, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ilginç bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, Ay’a yolculuk yaparak orada bir barınak kurmak ve bu barınakta çeşitli faaliyetlerde bulunarak meyve ve sebze yetiştirmektir. Roketle Ay’a gidebilir ve barınaktan yanınıza gerekli tüm malzemeleri alabilirsiniz. Radyasyona maruz kalmadan canavarları yok etmeli ve bir an önce barınağa geri dönmelisiniz. Yolculuk sırasında oksijen miktarını kontrol etmeli ve oksijen tükenmeden görevi tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Alive In Shelter: Moon, strateji oyunları kategorisinde yer alan ücretsiz bir oyundur.