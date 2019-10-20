Hayatta kalma mücadelesi vererek bir dizi görevi yerine getirmek için zorlu bir yaşam mücadelesi içine gireceğiniz Alive In Shelter, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ücretsiz bir oyun olarak öne çıkmaktadır.

Basit grafik tasarımı ve anlaşılır menüsü ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yer altı barınağında bir aile yaşantısı kurarak zorlu hayat şartlarıyla mücadele etmek ve deneyler yaparak hayatta kalma adına farklı şeyler keşfetmektir. Kıyametin kopmasına az bir süre kala harekete geçerek sığınak inşa etmeli ve yaşamak için türlü görevler üstlenmelisiniz. Oyunu dilerseniz online olarak oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca çevrimiçi sohbet özelliğinden yararlanabilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve ilginç konusu ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Alive In Shelter, stres giderebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.