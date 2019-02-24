All Math Formula uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce Matematik formülüne ulaşabilirsiniz.

6. sınıftan 12. Sınıfa kadar hem ortaokul hem de lise öğrencilerine yönelik hazırlanan All Math Formula uygulamasında, Matematik ve Geometri alanındaki tüm formülleri bir arada bulabilmeniz mümkün. İhtiyacınız olan formüllere anında ulaşabileceğiniz ve kitap sayfalarında formül aramakla uğraşmayacağınız All Math Formula uygulamasında fonksiyonlar, trigonometri, türev, integral, binom açılımı, permütasyon ve olasılık gibi konuların formüllerini bulabilirsiniz.

İnternet bağlantısı olmadan da kullanabileceğiniz All Math Formula uygulamasında, formüller elinizin altında olduğundan ders çalışırken ve soru çözerken bu formülleri daha kolay hatırlayabileceğinizi düşünüyorum. Formüllere ne kadar hakim olduğunuzu da Quiz bölümüyle ölçen All Math Formula uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri